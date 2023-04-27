Названа стоимость аренды кроссовера «Москвич 3»

Дептранс Москвы сообщил, что новые городские кроссоверы «Москвич 3» теперь можно арендовать у московского оператора каршеринга BelkaCar. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале департамента.

Взять в аренду машину можно начиная с четверга, 27 апреля. Стоимость зависит от тарифа - есть варианты поминутной аренды, а есть пакетный. Цена начинается от 11,6 рубля в минуту и от 2250 рублей в сутки.

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, парк каршеринга Москвы — самый большой в мире. В настоящий момент сервис насчитывает около 30 тыс. машин. Теперь парк аренды пополнился и «Москвичом 3».

«В аренду можно взять кроссовер в комплектации "Стандарт" с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. в сочетании с автоматической трансмиссией CVT», - отмечается в сообщении департамента.

В оснащение автомобилей входят люк с электроприводом, система запуска двигателя без ключа, датчик света, климат-контроль, системы помощи водителю и другое.