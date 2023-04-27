$81.56-0.0790.20+0.06

«АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Granta китайской ABS

В четверг, 27 апреля, на заводе «АвтоВАЗ» приступили к сборке автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой (ABS) китайского производителя. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd News.

«АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Granta китайской ABS
© РИА Новости

Сейчас на пятой линии главного конвейера «АвтоВАЗ» осуществляют сборку пяти автомобилей Lada Granta с ABS китайского производителя. Речь идет о двух седанах, двух лифтбэках и одном универсале. Все они будут представлены в черном цвете.

Если на данном этапе никаких проблем не возникнет, то в мае-июне текущего года компания может запустить уже массовое производство машин семейства Lada Granta с ABS, говорится в публикации.

Ранее президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил о планах компании в мае установить для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada. Он предупредил о введении санкций против дилеров при превышении потолка цен. Он также не исключил расторжения контрактов в определенных случаях.

Ранее паблик «Купи Ладу автосалон в Тольятти», ссылаясь на фото приказа АвтоВАЗа, направленного руководителям дилерских центров Lada, сообщил, что с 1 мая вырастут цены на автомобили Lada Granta и Niva Travel.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий