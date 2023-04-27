«АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Granta китайской ABS

В четверг, 27 апреля, на заводе «АвтоВАЗ» приступили к сборке автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой (ABS) китайского производителя. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd News.

Сейчас на пятой линии главного конвейера «АвтоВАЗ» осуществляют сборку пяти автомобилей Lada Granta с ABS китайского производителя. Речь идет о двух седанах, двух лифтбэках и одном универсале. Все они будут представлены в черном цвете.

Если на данном этапе никаких проблем не возникнет, то в мае-июне текущего года компания может запустить уже массовое производство машин семейства Lada Granta с ABS, говорится в публикации.

Ранее президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил о планах компании в мае установить для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada. Он предупредил о введении санкций против дилеров при превышении потолка цен. Он также не исключил расторжения контрактов в определенных случаях.