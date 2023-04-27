Skoda вынуждена отказаться от Fabia из-за политики Евросоюза

Босс Skoda Клаус Зеллмер буквально повторил слова своего коллеги из Volkswagen: компания будет вынуждена отказаться от моделей начального уровня с ДВС. Грядущее ужесточение норм выбросов сделают такие машины чересчур дорогими.

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Если проект по "Евро-7" будет одобрен таком виде, в каком существует сейчас, то на Skoda Fabia марка будет вынуждена поставить крест. Приведение модели к новым стандартам значительно увеличит себестоимость - до 5000 евро. Разумеется, прайс будет казаться смешным за то, что будет предложено за такие деньги.

Сейчас "Фабию" в Европе продают за 18 200 евро, то есть при условии, что новая генерация супермини появится, её стоимость будет более 23 тысяч. На днях Skoda обещала выпустить в 2024 году новый электрокар за 25 тысяч евро, который благодаря компоновке силовой установки будет выгодно отличаться свободным местом в салоне при аналогичной длине кузова.