Микрокроссовер Baojun Yep получит дисплей на двери багажника

Микрокроссовер Baojun Yep сможет «общаться» с другими водителями.

© Motor.ru

Электрокар получил опцию Car-watch, небольшой дисплей на двери багажника, отображающий предупреждения или просто смешные картинки. Продажи машины в Китае начнутся будущим летом. По предварительной информации, стоить Baojun Yep будет около 100 тысяч юаней, что соответствует 1,2 миллиона рублей.

Электрический микрокроссовер Baojun Yep выйдет на китайский рынок летом и будет стоить около 100 тысяч юаней (1,2 млн рублей). В движение этого кроху приводит 50-киловаттный электромотор (68 л.с., 140 Нм). Батарея емкостью 28,1 киловатт-часа дает запас хода в цикле CLTC чуть больше 300 километров. Яркая внешность Yep, без сомнения, привлечет молодежь, но ещё у машины будет как минимум одна необычная опция — Car-watch.

Название в полной мере описывает суть нововведения — это экран на двери багажника, который напоминает Apple Watch. На него можно вывести разные картинки, активные виджеты и предупреждающие сигналы. «Ремешок» оформляется по желанию — помимо обычной окраски в цвет кузова есть несколько вариантов расцветки. В общем, парни из West Coast Customs такую опцию оценили бы.