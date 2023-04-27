У новых Ford Bronco и Ranger отваливаются колеса

Компания Ford отзывает новые внедорожники Bronco и Ranger из-за отваливающихся колес.

Выяснилось, что у автомобилей 2023 модельного года, которые были произведены в феврале, может быть заводской дефект — гайки на креплениях левых колес недостаточно затянуты. Это может привести к тому, что колеса отвалятся во время движения. Отзыв проводится в США и затрагивает 1434 машины, лишь 19 процентов из которых потенциально опасны, отмечает Ford.

Сборка Bronco и Ranger осуществляется на заводе Ford в Мичигане. Колеса на автомобили прикручиваются в автоматизированном режиме, но один из роботов вышел из строя и был отправлен на ремонт. В результате в феврале колеса на внедорожники прикручивали вручную, что и привело к дефекту. Из-за недозатянутых гаек может появиться излишняя вибрация и посторонний шум, а в худшем случае колеса могут оторваться.

Для проверки и ремонта в США отзывают 992 экземпляра Bronco и 442 — Ranger, которые сошли с конвейера завода в Мичигане в период с 9 по 13 февраля 2023 года. Владельцев этих внедорожников уведомили о необходимости посетить сервисный центр и рекомендовали воздержаться от эксплуатации автомобилей до тех пор, пока специалисты не убедятся в их безопасности.