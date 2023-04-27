Suzuki перелицует еще одну Toyota

Компания Maruti Suzuki подтвердила, что модельный ряд прирастёт ещё одной моделью - минивэном премиум-класса. Разработку будут вести по проверенному рецепту: за основу возьмут Toyota.

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"Донором" для Suzuki станет минивэн Innova Hycross. Эту информацию подтвердили представители компании на отчётном мероприятии по итогам финансового года:

"Мы позаимствуем автомобиль у Toyota; это гибрид, трехрядный, первоклассный автомобиль с точки зрения цены".

В Maruti Suzuki отдаёт себе отчёт в том, что объёмы будут небольшими, но готовы к таким жертвам ради инноваций (имеется в виду гибридная трансмиссия - прим. "РГ").

Впрочем, индийская компания может лукавить. Не могут они не знать, что Toyota приостановила приём заказов на топовые версии минивэна Innova Hycross, потому что производство не справляется с объёмами. Но тут возникает другой вопрос: где же "Тойота" изыщет свободные кузова для продажи Maruti Suzuki?

Тем не менее в Maruti Suzuki уверены, что смогут запустить производство нового MPV в течение двух месяцев максимум.