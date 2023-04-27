Suzuki перелицует еще одну Toyota. На этот раз - минивэн
Компания Maruti Suzuki подтвердила, что модельный ряд прирастёт ещё одной моделью - минивэном премиум-класса. Разработку будут вести по проверенному рецепту: за основу возьмут Toyota.
"Донором" для Suzuki станет минивэн Innova Hycross. Эту информацию подтвердили представители компании на отчётном мероприятии по итогам финансового года:
"Мы позаимствуем автомобиль у Toyota; это гибрид, трехрядный, первоклассный автомобиль с точки зрения цены".
В Maruti Suzuki отдаёт себе отчёт в том, что объёмы будут небольшими, но готовы к таким жертвам ради инноваций (имеется в виду гибридная трансмиссия - прим. "РГ").
Впрочем, индийская компания может лукавить. Не могут они не знать, что Toyota приостановила приём заказов на топовые версии минивэна Innova Hycross, потому что производство не справляется с объёмами. Но тут возникает другой вопрос: где же "Тойота" изыщет свободные кузова для продажи Maruti Suzuki?
Тем не менее в Maruti Suzuki уверены, что смогут запустить производство нового MPV в течение двух месяцев максимум.
Toyota Innova Hycross, которая выступает "донором", имеет несущий кузов, длина которого 4755 мм, размер колёсной базы - 2850 мм. Салон может иметь 6- или 7-местную компоновку. Для "Инновы" предлагается бензиновый атмосферник объёмом 2,0 литра (174 л.с., 205 Нм) в паре с вариатором и гибридная трансмиссия, состоящая из того же ДВС, электромотора и электромеханического вариатора.