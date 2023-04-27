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45 минут назад

За отказ продавать ОСАГО страховщику приостановят лицензию

За рулем

Сейчас за уклонение от заключения договора можно поплатиться только штрафом.

За отказ продать полис ОСАГО страховщику могут приостановить лицензию
Фото: За рулемЗа рулем

Ответственность для страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО необходимо ужесточить. Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает ограничивать или приостанавливать их лицензии.

Такая мера должна помочь владельцам автомобилей избежать штрафов при отсутствии возможности приобрести полис, считает глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Для контроля за страховщиками предлагается внедрить механизм, при котором на соответствующем ресурсе будет отражена дата подачи заявления на получение полиса ОСАГО. Далее будут отслеживаться сроки и результаты реакции страховых компаний на заявление.

Согласно статье 15.34.1 КоАП РФ, сейчас за уклонение от заключения договора ОСАГО должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 100 до 300 тыс. рублей.

По данным МВД РФ, в 2022 году зафиксировано 1 801 464 нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

Автоновости,Андрей Кутепов,МВД России,Совет Федерации,
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