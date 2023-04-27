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Раскрыты главные особенности Lada Vesta NG накануне дебюта

В Telegram-канале «Купи-Ладу Автосалон в Тольятти» появились фотографии рекламных листовок с описанием ключевых особенностей Lada Vesta NG, которая должна поступить в продажу в мае. Кроме того один из слайдов описывает топовую комплектацию Techno.

Раскрыты главные особенности Lada Vesta NG накануне дебюта
© АвтоВАЗ

Согласно фотографиям, салон Vesta NG оснастили цифровой приборной панелью, выпускной системой с иной геометрией и антенной типа «акулий плавник». Также клиентам впервые станет доступна двухцветная отделка деталей салона в сочетании черного и бежевого цветов. Мощность двигателя автомобиля составит 90 и 106 лошадиных сил, который будет управляться пятиступенчатой механической коробкой передач. Отдельные снимки посвящены топовой комплектации Techno. В нее войдут два экрана — 10,25 дюйма в составе цифровой приборной панели и 10,4 дюйма и вертикальной ориентацией на передней панели, комбинированная обивка сидений, порты USB для пассажиров на задних сидениях и четыре подушки безопасности.

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Известно, что Vesta NG намерены представить в четырех комплектациях: Comfort, Live, Enjoy и Techno. При этом до сих пор не раскрывается точная дата премьеры и старта продаж автомобиля.

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