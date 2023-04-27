Bentley представила обновленные Continental GT и GTC Azure
Компания Bentley слегка обновила семейство Continental GT Azure. Купе и кабриолетам заменили решетку радиатора — теперь она такая же, как у длиннобазной Bentayga EWB Azure. Кроме того, для них подготовили новые штатные колеса диаметром 22 дюйма. В списке вариантов декора появились накладки передней панели и дверей из шлифованного алюминия, а в палитре цветов кузова — сине-зеленый колер Topaz Blue.
Обновления, анонсированные для Bentley Continental GT и GTC в исполнении Azure, в общем-то, не так масштабны. Оба гран-турера получили решетку радиатора с вертикальными «прутками» в стиле Bentayga EWB Azure и новые стандартные колеса диаметром 22 дюйма от Flying Spur.
В салоне уложены ещё более роскошные шерстяные коврики с глубоким ворсом, а на сиденья нанесен особый узор lofted quilting. Штрих с намеком на экологию — напольное покрытие, целиком сделанное из регенерированного нейлона.
А вот для всех версий Continental GT и Flying Spur впервые предложена отделка передней панели и дверей шлифованным алюминием с объемным узором из ромбов. Паттерн символизирует матричную решетку довоенных гоночных Bentley. В палитру кузовных красок добавлена новая Topaz Blue, сочетающая синий и зеленый оттенки. Для машин серии Speed доступен серый декор Granite grey, а для Flying Spur Speed и S — новый матричный «гриль».
Ранее Bentley представила специальную версию Continental GT и GTC, посвященную победе в «24 часах Ле-Мана» 2003 года. Для каждого из 48 автомобилей Le Mans Collection в ателье Mulliner приготовили особый артефакт. На одной из граней вращающейся призмы в центре передней панели, между часами и индикатором температуры, они вмонтировали часть клапана двигателя V8 4.0 от спортпрототипа Speed 8.