Bentley представила обновленные Continental GT и GTC Azure

Компания Bentley слегка обновила семейство Continental GT Azure. Купе и кабриолетам заменили решетку радиатора — теперь она такая же, как у длиннобазной Bentayga EWB Azure. Кроме того, для них подготовили новые штатные колеса диаметром 22 дюйма. В списке вариантов декора появились накладки передней панели и дверей из шлифованного алюминия, а в палитре цветов кузова — сине-зеленый колер Topaz Blue.

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Обновления, анонсированные для Bentley Continental GT и GTC в исполнении Azure, в общем-то, не так масштабны. Оба гран-турера получили решетку радиатора с вертикальными «прутками» в стиле Bentayga EWB Azure и новые стандартные колеса диаметром 22 дюйма от Flying Spur.

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В салоне уложены ещё более роскошные шерстяные коврики с глубоким ворсом, а на сиденья нанесен особый узор lofted quilting. Штрих с намеком на экологию — напольное покрытие, целиком сделанное из регенерированного нейлона.

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А вот для всех версий Continental GT и Flying Spur впервые предложена отделка передней панели и дверей шлифованным алюминием с объемным узором из ромбов. Паттерн символизирует матричную решетку довоенных гоночных Bentley. В палитру кузовных красок добавлена новая Topaz Blue, сочетающая синий и зеленый оттенки. Для машин серии Speed доступен серый декор Granite grey, а для Flying Spur Speed и S — новый матричный «гриль».

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