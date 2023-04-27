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Водителям разрешили не снимать тонировку на месте по требованию инспектора

Инспекторы ДПС не вправе требовать у водителей снять тонировку со стекол машины на месте. Об этом представители ГУОБДД МВД России сообщили депутату Государственной Думы Ярославу Нилову, который обратился к ведомству с подобным вопросом. В Госавтоинспекции заявили, что инспекторы обязаны дать автовладельцу на удаление неправомерной тонировки не менее суток. При этом в ГИБДД выступают против отмены наказания за тонированные передние боковые стекла.

Водителям разрешили не снимать тонировку на месте по требованию инспектора
©  Motor.ru

Сегодня некоторые инспекторы ДПС требуют у водителей снять тонировку на месте. В случае, когда этого не удается сделать, сотрудники угрожают крупными штрафами или даже административным арестом за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В Госавтоинспекции сообщили, что подобные действия инспекторов неправомерны, поскольку требование по удалению тонировки должно быть оформлено в письменном виде, а у водителя должен быть разумный срок на его выполнение.

Вместе с тем, депутаты Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол. По их мнению, затемненные окна уберегут водителей от жары, позволив больше концентрироваться на управлении автомобилями. При этом ГИБДД неоднократно выступало против подобной инициативы.

В начале марта депутаты Госдумы предложили смягчить наказания за несерьезные нарушения ПДД. В частности, авторы инициативы считают, что можно отменить штрафы за тонировку передних стекол.

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