Citroen представил новое поколение C3 Aircross

В Индии состоялся мировой дебют второго поколения кроссовера Citroen C3 Aircross, сообщает Autocar India. На местном рынке автомобиль французской марки конкурирует с Hyundai Creta.

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Во втором поколении С3 Aircross построен на модульной платформе CMP. Длина автомобиля — 4,3 м, колесная база — 2671 мм. Автомобиль получил широкую унификацию с хетчбэком С3 для местного рынка. В частности, у них одинаковы фары и капот. Несмотря на компактность, для C3 Aircross предусмотрена семиместная версия в дополнении к базовой пятиместной.

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