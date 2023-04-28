Citroen представил новое поколение C3 Aircross

В Индии состоялся мировой дебют второго поколения кроссовера Citroen C3 Aircross, сообщает Autocar India. На местном рынке автомобиль французской марки конкурирует с Hyundai Creta.
Во втором поколении С3 Aircross построен на модульной платформе CMP. Длина автомобиля — 4,3 м, колесная база — 2671 мм. Автомобиль получил широкую унификацию с хетчбэком С3 для местного рынка. В частности, у них одинаковы фары и капот. Несмотря на компактность, для C3 Aircross предусмотрена семиместная версия в дополнении к базовой пятиместной.
Автомобиль на начальном этапе получил 1,2-литровый турбомотор мощностью 110 л.с., механическую трансмиссию и передний привод. В дальнейшем планируется выпустить и модификацию с автоматической коробкой. Цены на кроссовер для индийского рынка будут объявлены во второй половине года.