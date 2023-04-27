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Водителям разрешили не снимать тонировку на месте по требованию инспектора

Требование инспектора ДПС на месте снять с окон тонировочную пленку, которая нарушает правила, является неправомерным, на это должно выделяться разумное время — не менее суток. Об этом «Авто.ру» сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, который получил соответствующее разъяснение в Госавтоинспекции.

Водителям разрешили не снимать тонировку на месте по требованию инспектора
© РИА Новости

По его словам, инспекторы ДПС могут специально требовать снять тонировку «на месте», поскольку сделать это водители могут не всегда и в таком случае их могут подвести под неповиновение законному требованию правоохранителей. Результатом станет дополнительный штраф или арест на срок до 15 суток.

«Это нормально? Я обращался в ГИБДД с просьбой, чтобы давали время людям избавиться от тонировки. И вот официальная позиция ГУОБДД МВД России: требования об удалении со стекол транспортного средства соответствующего покрытия должны содержать разумный срок исполнения — не менее суток», — отметил Нилов.

Кроме того инспекторы ДПС должны письменно оформить требование по удалению тонировки. Нилов призвал водителей, которые сталкиваются с подобным злоупотреблением, сразу сообщать об этом.

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