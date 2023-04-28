Опубликованы снимки нового проекта АвтоВАЗа в камуфляже

Машина должна занять сегмент между текущей Granta и флагманом LADA Vesta.

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«Работа над проектом продолжается», – подписали фотографии в Avtograd News.

Фотошпионы опубликовали снимки нового проекта АВТОВАЗа, который называют новой LADA Granta. О скором запуске новинки ранее уже официально сообщали. Но пока никаких характеристик и параметров не сообщали. Кроме того, что текущая LADA Granta продолжит сходить с конвейера вместе с новой моделью.

Avtograd news

А новинка займет место примерно между Granta и Vesta. Как по стоимости, которая будет точно больше 1 млн рублей, так и по габаритам. Теперь же появились снимки машины в камуфляже, которая проходит испытания на дорогах.

Avtograd news