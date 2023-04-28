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Фотошпионы показали LADA Granta XJO в камуфляже

Машина должна занять сегмент между текущей Granta и флагманом LADA Vesta.

Опубликованы снимки нового проекта АвтоВАЗа в камуфляже
© Avtograd news

«Работа над проектом продолжается», – подписали фотографии в Avtograd News.

Фотошпионы опубликовали снимки нового проекта АВТОВАЗа, который называют новой LADA Granta. О скором запуске новинки ранее уже официально сообщали. Но пока никаких характеристик и параметров не сообщали. Кроме того, что текущая LADA Granta продолжит сходить с конвейера вместе с новой моделью.

Avtograd news

А новинка займет место примерно между Granta и Vesta. Как по стоимости, которая будет точно больше 1 млн рублей, так и по габаритам. Теперь же появились снимки машины в камуфляже, которая проходит испытания на дорогах.

Avtograd news

Под камуфляжем сложно понять, какие формы скрыты. Кроме рисунка используются специальные вставки, которые нарушают пропорции кузова. Но уже можно оценить примерные формы предстоящей новинки не китайского происхождения.

Посмотреть на все снимки можно по ссылке.

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