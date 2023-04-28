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«Ведомости»: срок ремонта авто по ОСАГО рискует увеличиться

Комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. В условиях санкций 30-дневный срок может быть недостаточен.

«Совфед рекомендовал Минфину увеличить доступный период ремонта до 45 дней временно, согласно протоколу, утвержденному 25 апреля. Помимо увеличения сроков ремонта сенаторы предложили ЦБ и Российскому союзу страховщиков рассмотреть возможность обновлять единые справочники с ценами на запчасти при расчете стоимости ремонта чаще, чем раз в квартал, из-за их высокой волатильности», — сообщили «Ведомости».

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал на совещании в Совфеде, что риск штрафа приводит к тому, что страховщики предпочитают выплаты ремонту, а это менее выгодно.

«Проблемой является то, что страховщики, которые продолжают сотрудничать со станциями технического обслуживания, вынуждены расторгать с ними договоры, так как компании рискуют заплатить штраф, если СТО соглашается ремонтировать один автомобиль и отказывает в ремонте другому, из-за того что не успевает привезти запчасти», — приводят «Ведомости» слова Уфимцева.

«В целом, для стабилизации ситуации с ремонтом необходимо принимать решение о возможности использования б/у деталей, которые не влияют на безопасность движения», — считает директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса страховщика Максим Дмитриев, передают «Ведомости».

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