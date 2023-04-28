«Проблемой является то, что страховщики, которые продолжают сотрудничать со станциями технического обслуживания, вынуждены расторгать с ними договоры, так как компании рискуют заплатить штраф, если СТО соглашается ремонтировать один автомобиль и отказывает в ремонте другому, из-за того что не успевает привезти запчасти», — приводят «Ведомости» слова Уфимцева.