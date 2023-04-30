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АвтоВАЗ заявил, что Vesta NG будет значительно дешевле ожидаемого

Пресс-служба автозавода опровергла слухи о том, что базовая версия обойдётся в 1,7 миллиона рублей. В компании сообщили, что цены окажутся «значительно ниже суммы, фигурирующей в слухах». Возобновления продаж Lada Vesta NG придётся подождать до конца мая или начала июня: АвтоВАЗ намерен накопить определённое количество машин на складах и избежать дефицита.

АвтоВАЗ заявил, что Vesta NG будет значительно дешевле ожидаемого
© platesmania.com

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что отгрузка Lada Vesta NG начнётся в мае, однако выдавать машины клиентам начнут с задержкой. Это сделано для того, чтобы автомобили оставались в наличии, а у дилеров не возникало дефицита. Держат в уме на заводе и грядущий корпоративный отпуск: с 29 мая по 19 июня все конвейеры будут простаивать.

С дилерскими накрутками АвтоВАЗ тоже решил бороться: для официальных представителей Lada установят максимально допустимые цены перепродажи. Неким ориентиром для покупателей послужат прошлогодние прайс-листы на дорестайлинговую Vesta, которые до сих пор остаются на сайте Lada. Тогда базовый седан стоил от 1 121 900 рублей, топ-версию кросс-универсала оценили в 1 577 900 рублей.

С 1 мая цены АвтоВАЗ планирует повысить цены на новые Lada Granta и Lada Niva Travel. Дилеров уже уведомили, что удорожание составит от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от комплектации и модели. Ожидается, что базовая Granta будет стоить 692 300 рублей — на два процента больше, чем сейчас.

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