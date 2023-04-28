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Стало известно оснащение комплектаций новой Lada Vesta

Новая Lada Vesta, которая появится в дилеров в мае, будет представлена в четырех версиях - Comfort, Life, Enjoy и Techno. Стало известно, что вошло в эти комплектации, сообщает RCI News.

Так, начальное исполнение получило кнопку Start-Stop, ABS, EBD, BAS, фронтальные подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, дисковые тормоза задних колес, FULL LED головной свет, задние LED-фонари, антенну-плавник, кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники передних и задних дверей, аудиоподготовку, управление БК кнопками на руле, плафон освещения второго ряда.

Опционально можно заказать обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом, регулировку высоты и поясничного подпора сиденья водителя, наружные зеркала и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, обогрев ветрового стекла, датчики парковки сзади, литые диски 16 радиуса.

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Ранее сообщалось, что стартовая версия новой Lada Vesta обойдется в 1,7 млн рублей.

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