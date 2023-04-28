Ferrari продемонстировала уникальный суперкар SF90 Spider с градиентной окраской

Суперкар SF90 от итальянского бренда Ferrari, представленный в версиях Stradale и Spider и имеющий электродвигатель, до сих пор является наиболее дорогостоящей серийной моделью этой марки. Однако, как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, компания всегда не прочь сделать любое свое авто еще дороже.