$80.51-1.0588.37-1.83

Компания Ferrari продемонстировала уникальный суперкар SF90 Spider с градиентной окраской

Суперкар SF90 от итальянского бренда Ferrari, представленный в версиях Stradale и Spider и имеющий электродвигатель, до сих пор является наиболее дорогостоящей серийной моделью этой марки. Однако, как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, компания всегда не прочь сделать любое свое авто еще дороже.

Ferrari продемонстировала уникальный суперкар SF90 Spider с градиентной окраской
© официальные соцсети Ferrari

Зачастую инженеры и дизайнеры бренда предлагают индивидуальные варианты персонализации. Одним из таких примеров является выполненный на заказ SF90 Spider.

официальные соцсети Ferrari

Этот суперкар имеет специальную окраску, сочетающую в себе два контрастных цвета – черный Nero Daytona и яркий красный оттенок Rosso Magma. Под капотом у машины находится 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его дополняют три электромотра. Общая мощность достигает 1000 лошадиных сил.

официальные соцсети Ferrari
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий