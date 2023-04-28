Компания Ferrari продемонстировала уникальный суперкар SF90 Spider с градиентной окраской
Суперкар SF90 от итальянского бренда Ferrari, представленный в версиях Stradale и Spider и имеющий электродвигатель, до сих пор является наиболее дорогостоящей серийной моделью этой марки. Однако, как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, компания всегда не прочь сделать любое свое авто еще дороже.
Зачастую инженеры и дизайнеры бренда предлагают индивидуальные варианты персонализации. Одним из таких примеров является выполненный на заказ SF90 Spider.
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Этот суперкар имеет специальную окраску, сочетающую в себе два контрастных цвета – черный Nero Daytona и яркий красный оттенок Rosso Magma. Под капотом у машины находится 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его дополняют три электромотра. Общая мощность достигает 1000 лошадиных сил.
официальные соцсети Ferrari