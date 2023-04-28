Дилеры рассказали о цене Lada Vesta NG в базовой комплектации

Появилась информация о стоимости флагманской модели Lada Vesta NG.

Пока данные неофициальные: «АвтоВзгляд» со ссылкой на дилеров утверждает, что начальная цена Vesta «нового поколения», как ее называют в самом АвтоВАЗе, составит 1,7 миллиона рублей. Во столько якобы оценена версия с базовым восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра в связке с механической коробкой передач. Соответствует ли это действительности, станет известно уже в этом месяце — старт продаж Lada Vesta NG намечен на май.

Так или иначе, АвтоВАЗ намерен жестко контролировать дилеров, чтобы они не завышали установленную заводом стоимость автомобилей Lada. Несколькими днями ранее глава компании Максим Соколов объявил, что для официальных продавцов установят максимально допустимые цены. Тем, кто будет торговать машинами выше установленного порога, пригрозили санкциями вплоть до расторжения контракта.

Производство Lada Vesta NG было запущено на заводе в Тольятти в марте этого года. До весны 2022-го Веста в ее дореформенном виде выпускалась на мощностях завода «Lada Ижевск», там же изначально планировалось собирать и Весту «нового поколения». Однако после ухода Renault, основного партнера АвтоВАЗа, было принято решение значительно увеличить объемы производства флагмана, коим Веста и является, так что сборку перенесли на главный конвейер.

Первой на конвейер встала версия с восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач. А более мощный 16-клапанный агрегат на 106 лошадиных сил должен вернуться в моторную гамму в июне.