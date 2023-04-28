Mazda MX-5 получила специальную лимитированную версию

Автомобиль MX-5 от японского автопроизводителя Mazda уже давно завоевал сердца многих автолюбителей по всему миру. И вот теперь, как сообщает издание Центральная Служба Новостей, у поклонников бренда в Великобритании появился новый повод для радости.

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В этой стране можно будет купить специальную лимитированную версию модели, которая получила название MX-5 Kizuna. Этот автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров.