Mazda MX-5 получила специальную лимитированную версию

Mazda MX-5 получила специальную ограниченную версию в Великобритании
Автомобиль MX-5 от японского автопроизводителя Mazda уже давно завоевал сердца многих автолюбителей по всему миру. И вот теперь, как сообщает издание Центральная Служба Новостей, у поклонников бренда в Великобритании появился новый повод для радости.
В этой стране можно будет купить специальную лимитированную версию модели, которая получила название MX-5 Kizuna. Этот автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров.
Надо отметить, что в этот раз доработки более скромные, если сравнивать с оригинальной моделью. Покупатели смогут приобрести специальную версию минимум за 30 265 фунтов стерлингов (чуть более 3-ех миллионов рублей по актуальному курсу).