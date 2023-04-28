Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 9 поступит в продажу 29 апреля

В Китае на Шанхайском автосалоне представили новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9, продажи которого начнутся уже 29 апреля, сообщает портал Carnewschina. Заплатить за новинку придется от 23 тысячи долларов США, но оно того стоит, обещает производитель.

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Так, Chery Automobile сообщила, что новый передовой паркетник Tiggo 9 создан на базе платформы Mars 2.0, которую изначально разрабатывали для использования электрических силовых установок. У новинки поэтому прочная конструкция и улучшенная управляемость. Также машина получила гибридный силовой агрегат объёмом два литра с совокупной мощностью 254 л.с. 100 км/час на нем можно достичь всего за 4,26 секунды, а запас хода и вовсе составляет 1400 км.

Россияне не получат Chery Tiggo 9, но его аналог названием Jaecoo 9 с несколько другими техническими характеристиками все же привезут. Так, для России паркетник будет иметь силовую установку на 249 л.с.и объёмом - 2 л. Может появиться и гибридная версия.