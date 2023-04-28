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В США затормозили уход немецкого производителя шин из России

Немецкий производитель шин Continental получил от российских властей разрешение на продажу бизнеса в стране, однако не может закрыть сделку, поскольку ждет соответствующего одобрения от американского регулятора экспортного контроля. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В США тормозят уход немецкой Continental из России
© ТАСС

Необходимое для завершения продажи российских активов Continental разрешение должно выдать Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. По словам собеседников газеты, правительственная комиссия России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрили сделку несколько недель назад.

Continental обратилась к американским властям за лицензией, предположив, что на производственной площадке ее завода в России есть товары, на которые распространяется экспортный контроль США. Эксперты отмечают, что компания могла обратиться к BIS в случае продажи оборудования или технологий, на которые как раз распространяются данные ограничения.

Предприятие Continental в Калуге должна получить структура компании S8 Capital Армена Саркисяна. Стоимость сделки оценивают в 7-10 миллиардов рублей.

Немецкий производитель выпускает шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador. Мощность завода составляет четыре миллиона шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов штук.

О своем желании покинуть российский рынок компания Continental сообщила в финансовом отчете за 2022 год, опубликованном в марте 2023 года. Гендиректор производителя Николай Сетцер объяснил, что переговоры находятся на продвинутой стадии, но разрешения регуляторов пока не получены.

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