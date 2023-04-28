В США тормозят уход немецкой Continental из России

Немецкий производитель шин Continental получил от российских властей разрешение на продажу бизнеса в стране, однако не может закрыть сделку, поскольку ждет соответствующего одобрения от американского регулятора экспортного контроля. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Необходимое для завершения продажи российских активов Continental разрешение должно выдать Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. По словам собеседников газеты, правительственная комиссия России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрили сделку несколько недель назад.

Continental обратилась к американским властям за лицензией, предположив, что на производственной площадке ее завода в России есть товары, на которые распространяется экспортный контроль США. Эксперты отмечают, что компания могла обратиться к BIS в случае продажи оборудования или технологий, на которые как раз распространяются данные ограничения.

Предприятие Continental в Калуге должна получить структура компании S8 Capital Армена Саркисяна. Стоимость сделки оценивают в 7-10 миллиардов рублей.

Немецкий производитель выпускает шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador. Мощность завода составляет четыре миллиона шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов штук.