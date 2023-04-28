МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ зафиксировал серьезный рост аварийности в восточных регионах страны, который связывается с международными санкциями, введенными против России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство отметило увеличение количества ДТП на федеральных трассах, ведущих в юго-восточном направлении - в сторону Казахстана, Армении, Грузии, Турции и Китая. Аналитики связывают это с закрытием границ, что сказалось на перераспределении потоков коммерческих перевозок и перегрузке основных восточных магистралей. В то же время на трассах, ведущих к западным границам, аварийность, наоборот, уменьшилась.

Кроме того, рост аварийности может быть вызван дефицитом новых автомобилей и увеличением импорта машин с пробегом. Старение автопарка также является фактором, который может привести к дополнительному росту аварийности. Более четверти легковых автомобилей в России старше 15 лет, а рынок новых машин значительно сократился.

На фоне этого, объемы экспорта в Россию подержанных автомобилей из-за рубежа, в том числе и с правым рулем, растут. Использование некачественных альтернативных запчастей также может отразиться на безопасности на дорогах.