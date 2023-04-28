Volvo пообещала дешевый электрокар

Вместе с отчётом об итогах работы в первом квартале компания Volvo сообщила, что временно приостанавливает приём заказов на флагманский электрический внедорожник EX90, представленный в ноябре прошлого года. Автопроизводитель объяснил это тем, что мощности полностью загружены. При этом старт производства будет дан лишь в четвёртом квартале 2023 года.

© Российская Газета

Volvo EX90 будут выпускать в Китае и США. Модель построена на новой модульной платформе SEA1 разработки Geely и будет предлагаться только в полноприводном варианте. Пиковая отдача у базовой версии составляет 408 л.с. и 770 Нм, у Twin Motor Performance - 517 л.с. и 910 Нм. Обе модификации имеют батарею CATL одинаковой ёмкости - 111 кВт ч, заявленный пробег - 580 и 585 км по циклу WLTP.

Также в отчёте Volvo подтвердила планы по выпуску доступного электрокара, который встанет на ступень ниже XC40 и C40 Recharge. Условно рабочее название новинки - EX30. Премьеру планируют провести "через несколько месяцев", ранее генеральный директор Volvo Джим Роуэн говорил о 15 июня. Характеристики машины пока не озвучены, но обещают "достаточную автономность".

Пресс-служба Volvo