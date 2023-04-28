Не так давно в Шанхае завершилась очередная выставка, на которой местные автопроизводители по традиции представили множество интересных новинок. Если компактные кроссоверы и бюджетные седаны уже в ближайшее время заполонят наши дороги и станут привычными, то некоторые концепты и даже серийные модели способны по-настоящему удивить стилем, динамикой и технической начинкой. В нашей подборке — мощные и роскошные внедорожники, автомобили без органов управления, спортивный электрокар и даже шестиколёсный пикап.