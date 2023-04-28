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Шпионские фото Porsche Panamera дают четкое представление о салоне с экранами

Porsche Panamera получает редизайн, и новая партия фотографий показывает, что автопроизводитель продолжает развивать модель. Автомобиль не сильно отличается от нынешнего автомобиля, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить несколько изменений стиля, скрывающихся за умными покрытиями Porsche.

Дизайнеры работают над обновлением Porsche Panamera
© PNZdrive

Новые фотографии также дают нам лучший взгляд на рестайлинговый салон Panamera. Дизайнеры Porsche явно черпали вдохновение в электрическом Taycan, разместив за рулевым колесом широкую цифровую комбинацию приборов.

Там, где два выхода, центральная консоль находится под вентиляционными отверстиями HVAC. Panamera имеет ряд переключателей и два ряда емкостных сенсорных кнопок. Они расположены над центральной ручкой, ящиком и подстаканниками. Porsche скрыл остальную часть приборной панели, и мы ожидаем, что это означает, что в некоторых комплектациях он получит экран переднего пассажира.

Panamera пытается скрыть изменения внешнего вида под наклейками и лентой, но мы считаем, что модель получит измененные фары, новые передний и задний бамперы, а также измененные задние фонари. Это будет эволюционное обновление стиля. На фотографиях показаны две разные комплектации Panamera, каждая из которых имеет уникальные бамперы и выхлопные трубы, поскольку должно быть доступно несколько вариантов трансмиссии.

Какими они будут, пока остается загадкой. У автопроизводителя есть множество вариантов, и мы ожидаем, что электрификация будет частью уравнения. Текущим топовым вариантом является Turbo S E-Hybrid с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и встроенным электродвигателем. Он составляет 689 лошадиных сил, и мы не сомневаемся, что Porsche сэкономит на производительности новой Panamera.

PNZdrive
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