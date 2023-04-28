Дизайнеры работают над обновлением Porsche Panamera

Porsche Panamera получает редизайн, и новая партия фотографий показывает, что автопроизводитель продолжает развивать модель. Автомобиль не сильно отличается от нынешнего автомобиля, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить несколько изменений стиля, скрывающихся за умными покрытиями Porsche.

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Новые фотографии также дают нам лучший взгляд на рестайлинговый салон Panamera. Дизайнеры Porsche явно черпали вдохновение в электрическом Taycan, разместив за рулевым колесом широкую цифровую комбинацию приборов.

Там, где два выхода, центральная консоль находится под вентиляционными отверстиями HVAC. Panamera имеет ряд переключателей и два ряда емкостных сенсорных кнопок. Они расположены над центральной ручкой, ящиком и подстаканниками. Porsche скрыл остальную часть приборной панели, и мы ожидаем, что это означает, что в некоторых комплектациях он получит экран переднего пассажира.

Panamera пытается скрыть изменения внешнего вида под наклейками и лентой, но мы считаем, что модель получит измененные фары, новые передний и задний бамперы, а также измененные задние фонари. Это будет эволюционное обновление стиля. На фотографиях показаны две разные комплектации Panamera, каждая из которых имеет уникальные бамперы и выхлопные трубы, поскольку должно быть доступно несколько вариантов трансмиссии.

Какими они будут, пока остается загадкой. У автопроизводителя есть множество вариантов, и мы ожидаем, что электрификация будет частью уравнения. Текущим топовым вариантом является Turbo S E-Hybrid с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и встроенным электродвигателем. Он составляет 689 лошадиных сил, и мы не сомневаемся, что Porsche сэкономит на производительности новой Panamera.