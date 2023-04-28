$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

Водителей предупредили о повышенной загруженности платных трасс

За рулем

В преддверии длинных выходных компания «Автодор» предупредила автовладельцев о росте трафика на платных дорогах. По подсчетам оператора, пиковые значения ожидаются в пятницу и субботу 28-29 апреля.

Водителей предупредили о повышенной загруженности платных трасс
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

На трех открытых в прошлом году участках трассы М-11 легковой трафик может вырасти на 50% относительно будних дней.

На ЦКАД прогнозируется существенное увеличение трафика в предпраздничные и первые выходные дни: 28-29 апреля и 5-6 мая 2023 года.

На М-4 «Дон» с 28 апреля по 9 мая ожидается увеличение интенсивности движения легковых авто в 1,5-2,5 раза относительно периода 17-27 апреля. В пиковые дни – в 2-3 раза.

На М-3 «Украина» пиковым станет первый выходной майских праздников. В этот день здесь ожидается более 30 тыс. легковых автомобилей.

На участке 33–66 км М-1 «Беларусь» прогнозируется более 40 тыс. легковых автомобилей в сутки в первые и последние выходные дни майских праздников: 29 апреля, 1, 6 и 9 мая.

Как сообщалось ранее, на трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга владельцам легковых и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн разрешена скорость в 130 км/ч.

Автоновости,Автодор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий