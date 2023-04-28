Водителей предупредили о повышенной загруженности платных трасс

В преддверии длинных выходных компания «Автодор» предупредила автовладельцев о росте трафика на платных дорогах. По подсчетам оператора, пиковые значения ожидаются в пятницу и субботу 28-29 апреля.
На трех открытых в прошлом году участках трассы М-11 легковой трафик может вырасти на 50% относительно будних дней.
На ЦКАД прогнозируется существенное увеличение трафика в предпраздничные и первые выходные дни: 28-29 апреля и 5-6 мая 2023 года.
На М-4 «Дон» с 28 апреля по 9 мая ожидается увеличение интенсивности движения легковых авто в 1,5-2,5 раза относительно периода 17-27 апреля. В пиковые дни – в 2-3 раза.
На М-3 «Украина» пиковым станет первый выходной майских праздников. В этот день здесь ожидается более 30 тыс. легковых автомобилей.
На участке 33–66 км М-1 «Беларусь» прогнозируется более 40 тыс. легковых автомобилей в сутки в первые и последние выходные дни майских праздников: 29 апреля, 1, 6 и 9 мая.
Как сообщалось ранее, на трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга владельцам легковых и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн разрешена скорость в 130 км/ч.