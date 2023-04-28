$81.56-0.0790.20+0.06

Представителем марки Forland в России стал "Мерседес"

ГК "Автодом" сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Forland на поставку техники в Россию. Официальный старт продаж намечен на вторую половину 2023 года.

"Автодом" будет поставлять в РФ китайские грузовики Forland
© Пресс-служба Forland

"Для нас сегмент коммерческого транспорта - важное стратегическое направление бизнеса, которое мы планируем расширять, в том числе привлекая надежных партнеров из России и других стран", - заявил Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом".

Представителем бренда Forland в РФ будет компания АО "Мерседес-Бенц РУС", следует из официального сообщения о подписании соглашения: "Мы уверены, что успешный многолетний опыт работы в качестве генерального дистрибьютора, а также профессиональная команда специалистов и безупречная репутация позволят компании АО "Мерседес-Бенц РУС" стать надежным партнером и представителем бренда Forland на российском рынке в сегментах малотоннажных автомобилей и среднетоннажных грузовиков", сказала Наталья Королева, генеральный директор АО "Мерседес-Бенц РУС".

Конкретные модели, которые планируются к поставке на российский рынок, не называются, но в ГК "Автодом" сообщили, что в продаже появится широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 до 18 тонн. Импортёр заявил о готовности к сотрудничеству с локальными кузовопроизводителями и продаже полнокомплектных автомобилей с различными типами кузовов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий