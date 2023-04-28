"Автодом" будет поставлять в РФ китайские грузовики Forland

ГК "Автодом" сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Forland на поставку техники в Россию. Официальный старт продаж намечен на вторую половину 2023 года.

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"Для нас сегмент коммерческого транспорта - важное стратегическое направление бизнеса, которое мы планируем расширять, в том числе привлекая надежных партнеров из России и других стран", - заявил Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом".

Представителем бренда Forland в РФ будет компания АО "Мерседес-Бенц РУС", следует из официального сообщения о подписании соглашения: "Мы уверены, что успешный многолетний опыт работы в качестве генерального дистрибьютора, а также профессиональная команда специалистов и безупречная репутация позволят компании АО "Мерседес-Бенц РУС" стать надежным партнером и представителем бренда Forland на российском рынке в сегментах малотоннажных автомобилей и среднетоннажных грузовиков", сказала Наталья Королева, генеральный директор АО "Мерседес-Бенц РУС".