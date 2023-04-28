Работникам завода VW в Калуге предложили Tiguan по дешевке и несколько окладов

Работники российского завода Volkswagen смогут выкупить Tiguan и Tuareg по льготным ценам.

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Как сообщает Drom.ru со ссылкой на сотрудников предприятия, попавших под сокращения, им выплатят по несколько окладов в зависимости от стажа, а также предложат автомобили, которые находились в заводской эксплуатации — их предлагают купить по дешевке. Цены весьма привлекательные: подержанные Tiguan оцениваются в 490-800 тысяч рублей, а Tuareg с пробегом можно приобрести за миллион рублей.

Те, кто отработал на заводе меньше пяти лет, при увольнении получат восемь окладов, кто менее 10 лет — девять окладов, а более 10 лет — 10 окладов. Что же касается подержанных автомобилей, которые распродают по очень низким ценам, то в договоре на покупку будет прописана рыночная стоимость машины. Есть и ограничения — автомобиль нельзя будет перепродать в течение года.

Издание подчеркивает, что эта информация поступила от самих рабочих калужского завода, а не от представительства марки. Они же рассказали, что штаб-квартира Volkswagen уже начала отключать программное обеспечение, и производственную площадку готовят к продаже.