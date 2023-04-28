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Страховщики: каждый десятый автомобилист забывает продлить ОСАГО

Около 10-12% автовладельцев продлевают полисы ОСАГО на свои автомобили с опозданием. Об этом говорится в исследовании компании «Альфастрахование», предоставленном «Газете.Ru».

Каждый десятый автомобилист забывает продлить ОСАГО
© Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«Каждый год мы сталкиваемся с клиентами по ОСАГО, которым напоминаем об окончании полиса и через неделю, и через месяц. Клиенты банально забывают, болеют, уезжают и т.д. И это в случае с годовым полисом, который покупается один раз», – приводятся в исследовании слова директора департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Романа Лободина.

Среди клиентов «Альфастрахования» число автовладельцев, которые продлевают полис ОСАГО с опозданием, достигает 600 тыс., уточняется в исследовании.

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