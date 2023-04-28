Каждый десятый автомобилист забывает продлить ОСАГО

«Каждый год мы сталкиваемся с клиентами по ОСАГО, которым напоминаем об окончании полиса и через неделю, и через месяц. Клиенты банально забывают, болеют, уезжают и т.д. И это в случае с годовым полисом, который покупается один раз», – приводятся в исследовании слова директора департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Романа Лободина.