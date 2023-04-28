$80.51-1.0588.37-1.83

За ускорение электромобиля Mercedes просит ежемесячную оплату: изменились цены

Mercedes-Benz объявил новые цены на подписку Acceleration Increase, которая позволяет повысить скорость электромобилей EQE и EQS автопроизводителя. Модернизация позволяет увеличить ускорение и выходную мощность на 20-24% без каких-либо физических изменений в автомобилях.

За повышение скорости электромобиля Mercedes просит ежемесячную плату
© Ferra.ru

Стоимость подписки теперь начинается от $60 в месяц или $600 в год для седана и внедорожника AWD EQE 350, а более дорогие автомобили и внедорожники AWD EQS 450 попросят больше - $90 в месяц или $900 в год.

Автопроизводитель также предлагает единовременную плату в размере $1 950 для EQE и $2 950 для EQS, чтобы разблокировать функцию увеличения ускорения навсегда.

Критики утверждают, что эта тенденция вызывает беспокойство и что покупатели не должны платить дополнительно за функции, которые уже встроены в приобретаемые ими автомобили. Однако все больше компаний предпочитают такой подход.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий