За повышение скорости электромобиля Mercedes просит ежемесячную плату

За ускорение электромобиля Mercedes просит ежемесячную оплату: изменились цены
Mercedes-Benz объявил новые цены на подписку Acceleration Increase, которая позволяет повысить скорость электромобилей EQE и EQS автопроизводителя. Модернизация позволяет увеличить ускорение и выходную мощность на 20-24% без каких-либо физических изменений в автомобилях.
Стоимость подписки теперь начинается от $60 в месяц или $600 в год для седана и внедорожника AWD EQE 350, а более дорогие автомобили и внедорожники AWD EQS 450 попросят больше - $90 в месяц или $900 в год.
Автопроизводитель также предлагает единовременную плату в размере $1 950 для EQE и $2 950 для EQS, чтобы разблокировать функцию увеличения ускорения навсегда.
Критики утверждают, что эта тенденция вызывает беспокойство и что покупатели не должны платить дополнительно за функции, которые уже встроены в приобретаемые ими автомобили. Однако все больше компаний предпочитают такой подход.