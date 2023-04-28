За повышение скорости электромобиля Mercedes просит ежемесячную плату

Mercedes-Benz объявил новые цены на подписку Acceleration Increase, которая позволяет повысить скорость электромобилей EQE и EQS автопроизводителя. Модернизация позволяет увеличить ускорение и выходную мощность на 20-24% без каких-либо физических изменений в автомобилях.

Стоимость подписки теперь начинается от $60 в месяц или $600 в год для седана и внедорожника AWD EQE 350, а более дорогие автомобили и внедорожники AWD EQS 450 попросят больше - $90 в месяц или $900 в год.

Автопроизводитель также предлагает единовременную плату в размере $1 950 для EQE и $2 950 для EQS, чтобы разблокировать функцию увеличения ускорения навсегда.