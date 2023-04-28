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В России предложили снова привязать штрафы к МРОТ

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов для автомобилистов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает РИА Новости.

В России предложили снова привязать штрафы к МРОТ
© globallookpress.com

Парламентарии предложили снова руководствоваться МРОТ при расчете наказания за нарушение ПДД, чтобы не допустить ситуации, когда водителям «в связи с несовершенством системы фото- и видеофиксации» приходят колоссальные штрафы. Действующая система не учитывает, что у большинства россиян крайне низкий уровень доходов, объяснил один из авторов проекта, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев назвал МРОТ анахронизмом и предложил отказаться от него. По его мнению, необходимость учитывать этот показатель при налогообложении и расчете штрафов приносит больше вреда, чем пользы.

До 2007 года в России все административные штрафы были привязаны к размеру МРОТ. При этом минимальный размер оплаты труда составлял 1 тысячу 100 рублей.

В прошлый раз пересмотреть систему расчета штрафов в ЛДПР предлагали в 2020 году. Тогда Нилов внес это предложение из-за якобы завышенных наказаний для автомобилистов в новой редакции КоАП. По словам депутата, предлагаемую сумму штрафа надо рассчитывать с учетом прожиточного минимума россиян.

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