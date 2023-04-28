Шпионские снимки новой Lada Granta, известной как проект Granta XJO, попали в сеть. Изображения закамуфлированных автомобилей разместили в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте».

Предположительно, фотографии сделали на территории «АвтоВАЗа». Сделать определенных выводов о внешности нового автомобиля пока нельзя. Отдельные элементы, вроде головной оптики, очертаний переднего бампера и линии решетки радиатора, напоминают Dacia Logan, однако боковые панели кузова исполнены проще — вероятно, ради удешевления производства.

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По некоторой информации, в основу нового семейства легла архитектура CMF-B — «АвтоВАЗ» может использовать ее для собственных разработок в рамках соглашения с ушедшим из России Renault. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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