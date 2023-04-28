$81.56-0.0790.20+0.06

В сети появились шпионские снимки новой Lada Granta

Шпионские снимки новой Lada Granta, известной как проект Granta XJO, попали в сеть. Изображения закамуфлированных автомобилей разместили в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте».

Предположительно, фотографии сделали на территории «АвтоВАЗа». Сделать определенных выводов о внешности нового автомобиля пока нельзя. Отдельные элементы, вроде головной оптики, очертаний переднего бампера и линии решетки радиатора, напоминают Dacia Logan, однако боковые панели кузова исполнены проще — вероятно, ради удешевления производства.

Сообщество в социальной сети "Вконтакте" Avtograd news

По некоторой информации, в основу нового семейства легла архитектура CMF-B — «АвтоВАЗ» может использовать ее для собственных разработок в рамках соглашения с ушедшим из России Renault. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сообщество в социальной сети "Вконтакте" Avtograd news

"АвтоВАЗ" определился с будущим: что ждет Lada

Ожидается, что серийное производство новинки «АвтоВАЗ» наладит не ранее 2024 года. Ранее в сети появлялись первые изображении интерьера Lada Granta XJO — он отличается от привычного салона текущих моделей обновленной передней панелью с независимо установленным экраном.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий