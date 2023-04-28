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В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к МРОТ

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предлагающих привязать исчисление суммы штрафа за нарушение Правил дорожного движения к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию законопроекта.

В Госдуме предложили привязать автомобильные штрафы к МРОТ
© РИА Новости

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью три указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Ярослава Нилова, в настоящее время система фиксации нарушений ПДД несовершенна и водители могут получать штрафы, превышающие МРОТ.

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Кроме того, система штрафов за нарушения ПДД не учитывает низкий уровень доходов большинства россиян, аргументировал Нилов.

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