Tesla утверждает, что заявления Маска об "автопилоте" - фейк

В 2018 году произошло ДТП с летальным исходом и автомобилем Tesla: инженер Apple Уолтер Хуан погиб в аварии, врезавшись на Model X в отбойник. Машина была на автопилоте, а сам Хуанг, как показало расследование, был увлечён видеоигрой на смартфоне. Семья Хунга подала на "Теслу" в суд, но компания выбрала довольно странный метод защиты, заявляя, что некоторые утверждения и заявления Илона Маска об "автопилоте" - фейк.

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Семья погибшего считает, что заявления главы Tesla о возможностях системы Full Self-Driving стали причиной полного доверия Уолтера Хуанга к системе автономного вождения и потере бдительности за рулём. Хотя автопроизводитель предупреждает, что водитель должен быть готов в любой момент взять на себя управление транспортным средством.

Представители Tesla в суде заявили на заседании, что некоторые комментарии Илона Маска относительно FSD могут являться фальсификацией. Каким образом кто-то мог писать от имени Маска - не уточняется. Судья ожидаемо отвергла версию о фальсификации и постановила явиться главу Tesla для дачи показаний.

"Позиция компании заключается в том, что, поскольку господин Маск известен, то может быть мишенью для дипфейков, а его публичные заявления не стоит воспринимать всерьёз. Другими словами, господин Маск и другие лица, занимающие аналогичное положение, могут просто говорить все, что им заблагорассудится, в открытом доступе, а затем прикрыться тем, что, возможно, их заявления - подделка. Всё для того, чтобы не брать на себя ответственность за то, что они на самом деле говорили и делали", - сказала судья Эветт Д. Пеннипакер.