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GMC Hummer EV превратили из пикапа в дом на колесах

Компания GMC поделилась тизерной фотографией кемпера с электромобилем GMC Hummer EV на базе. Автомобиль отпразднует свой официальный дебют летом, но изображение дает приблизительное представление о том, чего ожидать.

GMC Hummer EV превратили из пикапа в дом на колесах
© ПроКроссовер.ру

По сравнению со стандартным Hummer EV, у RV есть массив солнечных батарей на крыше, чтобы можно было заряжать свои батареи в отдаленных местах в солнечные дни. Фонарь имеет ящик для разных предметов, установленный со стороны водителя. Сам навес, по-видимому, закрывает расширенную пассажирскую зону, где в автодомах на базе пикапов обычно стоят кровати.

Проект реализуют GMC и австралийская компания EarthCruiser Overland Vehicles, специализирующаяся на создании транспортных средств для длительных автономных поездок. Он также поддерживает филиал в США в течение десяти лет

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