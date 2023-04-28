GMC Hummer EV превратили из пикапа в дом на колесах

Компания GMC поделилась тизерной фотографией кемпера с электромобилем GMC Hummer EV на базе. Автомобиль отпразднует свой официальный дебют летом, но изображение дает приблизительное представление о том, чего ожидать.

По сравнению со стандартным Hummer EV, у RV есть массив солнечных батарей на крыше, чтобы можно было заряжать свои батареи в отдаленных местах в солнечные дни. Фонарь имеет ящик для разных предметов, установленный со стороны водителя. Сам навес, по-видимому, закрывает расширенную пассажирскую зону, где в автодомах на базе пикапов обычно стоят кровати.