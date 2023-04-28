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АвтоВАЗ: цены на Lada Vesta NG - фейк

Ранее в СМИ появилась информация о ценах на новую Lada Vesta NG: якобы в начальной комплектации автомобиль с 8-клапанным мотором будет стоить от 1,7 млн рублей. На АвтоВАЗе заявили, что это не так.

АвтоВАЗ назвал "полнейшим фейком" сообщения о ценах на Lada Vesta NG
© Российская Газета

"Это полнейший фейк, цены объявим в начале мая", - сообщили редакции "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ не планирует переносить дату начала продаж Lada Vesta NG, и модель выйдет на рынок в следующем месяце. Ожидается, что "Веста" будет предложена в четырёх комплектациях, состав которых рассекречен.

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