АвтоВАЗ назвал "полнейшим фейком" сообщения о ценах на Lada Vesta NG

АвтоВАЗ: цены на Lada Vesta NG - фейк
Ранее в СМИ появилась информация о ценах на новую Lada Vesta NG: якобы в начальной комплектации автомобиль с 8-клапанным мотором будет стоить от 1,7 млн рублей. На АвтоВАЗе заявили, что это не так.
"Это полнейший фейк, цены объявим в начале мая", - сообщили редакции "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ не планирует переносить дату начала продаж Lada Vesta NG, и модель выйдет на рынок в следующем месяце. Ожидается, что "Веста" будет предложена в четырёх комплектациях, состав которых рассекречен.