В Совете Федерации предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней

Комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить с 30 до 45 дней допустимый срок ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по ОСАГО, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания по теме ОСАГО, прошедший в начале месяца.

Срок ремонта предлагается увеличить до 45 дней временно, однако на какой период, в документе не указано. Кроме того, планируется бороться с тем, что клиенты после ремонта затягивают приемку работ. Также сенаторы рекомендовали Центробанку и Российскому союзу автостраховщиков рассмотреть возможность обновления справочников с ценами запчастей чаще, чем раз в квартал, из-за волатильности на этом рынке.