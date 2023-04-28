Сhangan CS75 Plus обновился в третий раз

Китайскому кроссоверу Сhangan CS75 Plus подправили внешность.

© Motor.ru / Сhangan CS75 Plus

Очередное обновление стало уже третьим для модели за последние несколько лет. С рестайлингом CS75 Plus стал походить на автомобили линейки UNI — в России она представлена кроссоверами UNI-K и UNI-V. У автомобилей схожее оформление передней части и безрамочная радиаторная решетка. Изменения затронули и задний бампер, а кроме того, теперь в «базе» CS75 Plus положены 19-дюймовые диски вместо прежних 18-дюймовых.

Новинка уже появилась в продаже в Китае. Там обновленный CS75 Plus можно приобрести с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 лошадиных сил либо с двигателем на два литра, который развивает 233 силы. В обоих случаях кроссовер оснащен восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Цены лежат в диапазоне от 117,9 тысячи до 154,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,4-1,8 миллиона.

Motor.ru / Сhangan CS75 Plus

Motor.ru / Сhangan CS75 Plus

Motor.ru / Сhangan CS75 Plus

Motor.ru / Сhangan CS75 Plus

Motor.ru / Сhangan CS75 Plus

В России CS75 Plus не представлен — на нашем рынке пока присутствует только обычный CS75 с приставкой FL, который комплектуется двигателем 1.8 (150 сил), автоматом, а привод у него либо передний, либо полный. Стоит модель от 2 379 900 рублей.

Портал «Китайские автомобили» сообщает, что СS75 FL в скором времени исчезнет из продажи, и его заменит CS75 Plus. Правда, не с новым кузовом, а в дорестайлинговом виде.