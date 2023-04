Сhangan CS75 Plus обновился в третий раз

Очередное обновление стало уже третьим для модели за последние несколько лет. С рестайлингом CS75 Plus стал походить на автомобили линейки UNI — в России она представлена кроссоверами UNI-K и UNI-V. У автомобилей схожее оформление передней части и безрамочная радиаторная решетка. Изменения затронули и задний бампер, а кроме того, теперь в «базе» CS75 Plus положены 19-дюймовые диски вместо прежних 18-дюймовых.

Также ранее стало известно, что компания Сhangan намерена расширить модельную линейку в России до 14 моделей. Помимо CS75 Plus на наш рынок выйдут седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 Plus и Uni-T, пикап Hunter Plus и электромобиль Avatr 11.