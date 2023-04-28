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Названы сроки старта продаж обновленной Lada Vesta

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о планах компании приступить к поставкам обновленной Lada Vesta NG в дилерские центры в мае, несмотря на наличие проблем с комплектующими, передает агентство «Прайм».

По его словам, продавать новинку начнут в конце мая — начале июня.

«Я определяю это так: конец мая — начало июня месяца», — отметил Соколов.

Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти возобновили в начале прошлого месяца после приостановки, о которой было объявлено год назад.

Ранее паблик Avtograd News сообщил, что в четверг, 27 апреля, на заводе «АвтоВАЗ» приступили к сборке автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой (ABS) китайского производителя. Сейчас на пятой линии главного конвейера «АвтоВАЗ» осуществляют сборку пяти автомобилей Lada Granta с ABS китайского производителя. Речь идет о двух седанах, двух лифтбэках и одном универсале. Все они будут представлены в черном цвете.

Появились шпионские снимки новой Lada Granta

До этого Соколов сообщил о планах компании в мае установить для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada.

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