Автоэксперты опровергли мнение о ненадежности вариаторов

Миф о том, что машины с вариаторными трансмиссиями (CVT) не надежны, был развеян автоэкспертами. Об этом пишет портал NJcar.

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В 1990-х годах владельцы автомобилей с CVT сталкивались с проблемами перегрева и быстрой поломки, а также с отсутствием запасных частей для ремонта. Однако, к середине 2000-х годов серьезные недостатки удалось устранить и даже серьезно увеличили крутящий момент.

Современные вариаторы не уступают гидромеханическим автоматам и даже превосходят их по долговечности. По словам экспертов, при своевременной замене масла и фильтров, CVT может служить до 50 тыс. и даже до 300 тыс. км пробега.