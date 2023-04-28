$81.56-0.0790.20+0.06

Автоэксперты опровергли мнение о ненадежности вариаторов

Миф о том, что машины с вариаторными трансмиссиями (CVT) не надежны, был развеян автоэкспертами. Об этом пишет портал NJcar.

Автоэксперты опровергли мнение о ненадежности вариаторов
© АвтоВАЗ

В 1990-х годах владельцы автомобилей с CVT сталкивались с проблемами перегрева и быстрой поломки, а также с отсутствием запасных частей для ремонта. Однако, к середине 2000-х годов серьезные недостатки удалось устранить и даже серьезно увеличили крутящий момент.

Современные вариаторы не уступают гидромеханическим автоматам и даже превосходят их по долговечности. По словам экспертов, при своевременной замене масла и фильтров, CVT может служить до 50 тыс. и даже до 300 тыс. км пробега.

Однако, некоторые модели до сих пор оснащены CVT с коротким сроком службы, например, Audi A5 (S tronic) и Nissan Juke (Jatco). По долговечности лидерами считаются Aisin и CVT Jatco. Перед покупкой необходимо уточнить, какой тип CVT установлен в автомобиле.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий