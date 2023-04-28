Без гарантии: у Toyota RAV4 обнаружен заводской дефект

Несколько человек сообщили о странном заводском дефекте на своих кроссоверах Toyota RAV4 - самопроизвольное разрушение стекла люка в крыше. Случайно ли, но все три владельца автомобилей - из Калифорнии. И все они обратились в суд, потому что дилеры отказались исправлять дефект по гарантии.

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Джеффри Такили утверждает, что люк его Toyota RAV4 Prime XSE 2021 года выпуска лопнул в то время, когда он ехал по загородному шоссе в ноябре 2022 года. Он обратился к дилеру, который в бесплатной замене люка отказал, сославшись на то, что на этот элемент гарантия производителя не распространяется. У Такили была оформлена страховка, но её сумма покрыла всего 759,85 доллара из общей стоимости ремонта - 1237,59 доллара.

Арасели Гармас купила новый RAV4 в сентябре 2020 года и всего через месяц люк приказал долго жить. Стекло лопнуло во время движения по автостраде. Дилер, как и в случае с Такили, сообщил ей неприятную новость: люк по гарантии замене не подлежит. Арасели Гармас заплатила за ремонт из собственного кармана. Однако в октябре 2022 года стекло снова треснуло, и владелице пришлось снова раскошелиться на покупку и замену опции.

В иске от владельцев Toyota RAV4 с дефектными люками подчёркивается, что автопроизводитель не проводил отзывной кампании по данному дефекту. Причина, по которой люки выходили из строя, остаётся пока неизвестной. Тем не менее, в иске есть предположения: некачественные материалы, используемые при изготовлении, несовершенство производственных процессов и/или недостаток в конструкции транспортных средств. Очевидно, что истцы потеряли деньги, также, по их словам, их RAV4 обесценились в результате проведённого ремонта.