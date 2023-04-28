В марте россияне потратили на новые машины на 28% больше, чем в феврале

За март текущего года россияне потратили на покупку новых машин 184,9 миллиарда рублей, что на 28% больше, чем месяцем ранее, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные агентства «Автостат».

При этом всего в России купили 69,9 тысячи новых легковых автомобиля, что превышает показатель февраля на 24,5%. Что же касается денежного и натурального выражения по сравнению с мартом 2022 года, то продажи все равно оказались ниже более чем на 11%.

При этом в сегменте новых премиальных автомобилей отмечается и вовсе пятикратный спад. Так, за первый месяц весны россияне купили 2,8 тысячи таких машин, истратив 30,5 миллиарда рублей.