За сообщения о пьяных за рулем в Нижегородской области заплатят по 2000 рублей

В Нижегородской области с 1 мая 2023 года планируется ввести выплаты в 2 тыс. рублей гражданам за сообщения о пьяных водителях, сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Согласно статистике, нижегородцы проявляют социально-ответственную позицию и сообщают о пьяных водителях: за первые три месяца 2023 года от них поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах через телефон 112», — сообщили изданию в пресс-службе.

Там уточнили, что выплата будет производиться только в тех случаях, когда после звонка неравнодушного гражданина против водителя будет возбуждено административное или уголовное дело. В первом квартале 2023 года по таким сигналам в области уже задержано 167 нетрезвых автомобилистов.