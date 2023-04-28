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В Нижегородской области заплатят по 2 тыс. рублей за сообщения о пьяных за рулем

В Нижегородской области с 1 мая 2023 года планируется ввести выплаты в 2 тыс. рублей гражданам за сообщения о пьяных водителях, сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

За сообщения о пьяных за рулем в Нижегородской области заплатят по 2000 рублей
© РИА Новости

«Согласно статистике, нижегородцы проявляют социально-ответственную позицию и сообщают о пьяных водителях: за первые три месяца 2023 года от них поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах через телефон 112», — сообщили изданию в пресс-службе.

Там уточнили, что выплата будет производиться только в тех случаях, когда после звонка неравнодушного гражданина против водителя будет возбуждено административное или уголовное дело. В первом квартале 2023 года по таким сигналам в области уже задержано 167 нетрезвых автомобилистов.

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