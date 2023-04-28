Хуснуллин: движение по трассе М-12 до Казани может быть открыто в конце 2023 года

Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может быть открыто уже в конце 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

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«Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении дороги от Москвы до Казани», — приводит агентство слова чиновника на церемонии замыкания моста через Оку.

По словам первого заместителя главы госкомпании «Автодор» Игоря Коваля, строительство продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется на 2024 год.