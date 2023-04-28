Работникам завода Volkswagen предложили выкупить машины по заниженным ценам

В связи с сокращением на российском заводе Volkswagen, рабочим предложили выкупить машины предприятия по весьма выгодным ценам. Об этом пишет iXBT.

Так, по словам работников, двухлетний полноприводный Volkswagen Tiguan предлагается по цене 490 тыс. рублей. Tiguan в полной комплектации стоит 800 тыс. рублей. Touareg можно выкупить за 1 млн рублей.

Ранее руководство завода Volkswagen в Калуге озвучило размер выплат сотрудникам, попадающим под сокращение. Отмечается, что данное соглашение было достигнуто между работодателем и профсоюзами.