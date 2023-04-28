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Работникам завода Volkswagen предложили выкупить машины по заниженным ценам

В связи с сокращением на российском заводе Volkswagen, рабочим предложили выкупить машины предприятия по весьма выгодным ценам. Об этом пишет iXBT.

Работникам завода Volkswagen предложили выкупить машины по заниженным ценам
© РИА Новости

Так, по словам работников, двухлетний полноприводный Volkswagen Tiguan предлагается по цене 490 тыс. рублей. Tiguan в полной комплектации стоит 800 тыс. рублей. Touareg можно выкупить за 1 млн рублей.

Ранее руководство завода Volkswagen в Калуге озвучило размер выплат сотрудникам, попадающим под сокращение. Отмечается, что данное соглашение было достигнуто между работодателем и профсоюзами.

Так, при непрерывном стаже работы до 5 лет работнику положено 8 месячных окладов. Если сотрудник отработал от 5 до 10 лет - 9 месячных окладов, более 10 лет и - 10 месячных окладов.

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