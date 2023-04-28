Назван возможный срок запуска конвейера на заводе Hyundai в Петербурге
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге рассчитывает на запуск конвейера в 2023 году. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на два источника на рынке.
«Автозавод Hyundai в 2023 году продолжит поиск возможности возобновить нормальный производственный процесс», — подчеркнул собеседник.
В 2022 году поиск поставщиков для значительной части комплектующих не увенчался для компании успехом. Не удалось и наладить их поставки через дальневосточные порты. Причина — перегруженные железнодорожные терминалы и дефицит подвижного состава.
Также, по словам источника издания, при таком логистическом пути значительно возрастает срок доставки, а также стоимость комплектующих.
Ранее телеканал MBC сообщил, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка.
Отмечалось, что в настоящее время компания ждет вердикта со стороны властей России. Согласно условиям сделки, Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. Вместе с тем информацию о принятии соответствующего решения не подтвердила сама компания. Там отметили, что дискуссии о продаже, «действительно, имеют место», однако «ничего не было решено».