Назван возможный срок запуска конвейера на заводе Hyundai в Петербурге

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге рассчитывает на запуск конвейера в 2023 году. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на два источника на рынке.

«Автозавод Hyundai в 2023 году продолжит поиск возможности возобновить нормальный производственный процесс», — подчеркнул собеседник.

В 2022 году поиск поставщиков для значительной части комплектующих не увенчался для компании успехом. Не удалось и наладить их поставки через дальневосточные порты. Причина — перегруженные железнодорожные терминалы и дефицит подвижного состава.

Также, по словам источника издания, при таком логистическом пути значительно возрастает срок доставки, а также стоимость комплектующих.

Ранее телеканал MBC сообщил, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка.