Alpine поделилась новыми изображениями электрического хот-хэтча

Французская компания Alpine опубликовала фотографии мощного электрического хэтчбека. Премьера новинки, названной A290_β, состоится 9 мая в Великобритании, однако это будет предсерийная версия грядущей модели. «Товарный» же вариант ожидается не раньше 2025 года. Согласно новой информации, он получит ту же силовую установку, что и Megane E-Tech Electric, а его ближайшим родственником станет возрожденный Renault 5.

© Motor.ru / Alpine A290_ß

Издание Motor1 отмечает, что индекс A290_β составлен по классической для Alpine схеме: он начинается с литеры А, далее следуют три цифры, где 90 обозначает «повседневную машину» (спортивным автомобилям отмечены числом 100), а «бета» указывает на то, что это прототип, а не готовый к производству автомобиль. Следуя этой логике, греческая буква будет опущена в названии серийной машины.

На одном из тизерных изображений показали силуэт грядущего A290_β: можно заметить спойлер на пятой двери и выступ на капоте.

Зарубежные журналисты не ожидают, что готовый к серийному производству A290 превзойдет по мощности 460-сильный Zoe E-Sport 2017 года или R5 Turbo 3E 2022 года с установкой на 375 лошадиных сил. С большой долей вероятности, хот-хэтч Alpine будет сопоставим по мощности с топовым Megane E-Tech Electric.

Motor.ru / Alpine A290_ß