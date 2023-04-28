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Peugeot 207 может вернуться в Россию

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, рассказал, какие автомобили компании Iran Khodro Tara могут появиться на российском рынке. Об этом пишет iXBT.

Peugeot 207 может вернуться в Россию
© 123rf.com

Он сообщил, что на испытания в Россию иранский автопроизводитель привез все шесть свои модели, однако выбраны были только две - седан Tara и хэтчбек Peugeot 207. Обе считаются самыми современными и доступными в гамме автомобилей компании.

Они оснащены ABS и ESP, двумя подушками безопасности, кондиционером, круиз-контролем, камерой заднего вида, обогревом передних сидений, комбинированной обивкой сидений. Также в машинах есть люк и запуск двигателя с кнопки.

Обе модели оснащены лицензионным Peugeot TU5 объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Коробки передач могут быть гидромеханическим «автоматом» или «механикой».

Стоимость Tara составит порядка 1,5 миллиона рублей, а Peugeot 207 будет на 70-100 тысяч дешевле. При этом компания «Яндекс» уже проявила интерес к Tara, это может говорить о том, что машины, возможно, появятся в каршеринге или такси.

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