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38 минут назад

В России подорожала одна из версий УАЗ «Профи»

Газета.Ru

Ульяновский автозавод повысил рекомендованную цену на одну из комплектаций длиннобазного грузовика «Профи Полуторка» с бортовой платформой и задним приводом, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

В России подорожала одна из версий УАЗ «Профи»
Фото: life.uaz.rulife.uaz.ru

Автомобиль в богатом исполнении «Оптимум» вырос в цене на 21,5 тыс. рублей и теперь стоит 1,83 млн рублей. При этом версия «Стандарт» того же автомобиля предлагается дешевле на 20 тыс. рублей, чем прежде. Новая цена такой машины — 1 755 000 рублей.

Также на УАЗ «Профи» вернулся круиз-контроль, который отсутствовал в списке опций. Он входит в пакет «Комфорт», доплата за который составляет от 68 до 78,5 тыс. рублей.

Автоновости,УАЗ,
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