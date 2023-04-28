В России подорожала одна из версий УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод повысил рекомендованную цену на одну из комплектаций длиннобазного грузовика «Профи Полуторка» с бортовой платформой и задним приводом, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

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Автомобиль в богатом исполнении «Оптимум» вырос в цене на 21,5 тыс. рублей и теперь стоит 1,83 млн рублей. При этом версия «Стандарт» того же автомобиля предлагается дешевле на 20 тыс. рублей, чем прежде. Новая цена такой машины — 1 755 000 рублей.