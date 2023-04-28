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НАПИ: за месяц в России подорожали 60 автомобилей

В апреле 2023 года по сравнению с мартом в России увеличились цены на 60 моделей автомобилей, сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ) по результатам анализа рекомендованных розничных цен от автопроизводителей.

НАПИ: за месяц в России подорожали 60 моделей авто
© Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

«По сравнению с мартом цены выросли на 60 комплектаций. В основном автомобили подорожали на 1-6%, только цена на VOYAH Free EV увеличилась на 11%», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, кроссоверы Omoda С5 во всех версиях подорожали на 3%. Haval Jolion в исполнении Elite подорожал на 5%, с 1,9 до 2 млн рублей. Lada Granta в комплектации Drive Active Comfort подорожала в апреле на 3%, до 930,9 тыс. рублей. Кроссоверы Chery Tiggo 4, 4 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro выросли в цене на 2%. На 6% за месяц выросла рекомендованная цена на Changan CS85 Coupe c 2,0-литровым мотором и 8-ступенчатой АКП.

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